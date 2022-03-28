تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون الإياب في تصفيات كأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف ملعب مصطفى تشاكر مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.



فاز المنتخب الجزائري خارج قواعده في مباراة الذهاب بهدفٍ نظيف، ويحتاج للتعادل فقط لضمان المشاركة في المونديال.

أما منتخب الكاميرون فعليه الفوز بفارق هدف بنتيجة أكبر من نتيجة الذهاب، وهي المهمة التي ستكون صعبة في ملعب محاربي الصحراء.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون الإياب في تصفيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم هو يوم الثلاثاء 29 مارس/ آذار 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الجزائر، التاسعة والنصف بتوقيت مصر.

ستذاع مباراة الجزائر والكاميرون على القناة الجزائرية الفضائية الأولى مجانًا دون تشفير.

ستجدها أيضًا على قنوات SSC 3، وذلك داخل المملكة العربية السعودية فقط.

ما هو تردد القناة الجزائرية الأولى؟

تتواجد القناة الجزائرية الأولى الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون على القمر الصناعي نايل سات، وترددها كالتالي..

تردد القناة الجزائرية الأولى:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

ما هو تردد قنوات SSC؟

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات فقط، وترددها كالتالي..

تردد تردد قنوات SSC:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 4/3