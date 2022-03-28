تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الإثنين 28 مارس/آذار 2022 عدة مباريات في بعض المسابقات المحلية التي تُقام في فترة التوقف الدولي للمنتخبات.



يقام نهائي كأس الاتحاد الكويتي، بين النصر والعربي، مساء الإثنين.

وتنطلق المباراة الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "الكويت الرياضية" على الهواء مباشرة.

يواجه الكويت نظيره القادسية، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الاتحاد الكويتي.

وتنطلق المباراة الساعة 5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:15 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "الكويت الرياضية" على الهواء مباشرة.

يواجه فريق بيراميدز نظيره لافيينا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

يستقبل فريق شبيبة الساورة نظيره أولمبي الشلف في الجولة الـ23 من الدوري الجزائري.

وتنطلق امباراة الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر القناة الجزائرية على الهواء مباشرة.

يواجه فريق اتحاد بسكرة نظيره شبيبة القبائل، في الجولة 23 من الدوري الجزائري.

وتنطلق المباراة الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر القناة الجزائرية على الهواء مباشرة.

يحل فريق مولودية الجزائر ضيفا على نادي بارادو في الجولة 23 من الدوري الجزائري.

وتنطلق المباراة الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي، وتُبث المباراة عبر القناة الجزائرية على الهواء مباشرة.

يواجه فريق المدينة نظيره أهلي طرابلس في الجولة 12 من الدوري الليبي

وتنطلق المباراة الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "ليبيا الرياضية" على الهواء مباشرة.

يستعد فريقا الوكرة والسيلية لخوض مباراة من العيار الثقيل، عندما يلتقيان مساء الإثنين في نهائي كأس نجوم قطر 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "Alkass One HD" و"beIN Sports HD 1".