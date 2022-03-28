فرستابن يفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى في فورمولا 1

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

فاز ماكس فرستابن، سائق ريد بول وبطل العالم السابق، بسباق جائزة السعودية الكبرى ثاني سباقات الموسم من بطولة العالم لسيارات فورمولا 1.



وأقيم سباق جائزة السعودية الكبرى على حلبة كورنيش جدة في المملكة العربية السعودية، لينجح فرستابن في الفوز بالسباق.

وشهد السباق منافسة شرسة بين فرستابن وشارل لوكلير، سائق فيراري، الذي تُوج بسباق جائزة البحرين الكبرى، أول سباق في الموسم الجديد، الأسبوع الماضي.

ومثلما حدث في البحرين، تبادل فرستابن الصدارة مع لوكلير، قبل أن يصمد أمام هجوم متأخر ليفوز بالسباق ويعوض خروجه خالي الوفاض من السباق الافتتاحي.

وجاء كارلوس ساينز، سائق فيراري، في المركز الثالث، متقدما على سيرجيو بيريز، سائق ريد بول، الذي انطلق من مركز أول المنطلقين.

وفقد ساينز الصدارة بعدما تسرع الفريق في إخضاعه لوقفة الصيانة، مع دخول سيارة الأمان، ما أضاع عليه المقدمة.

وحصد لويس هاميلتون، سائق مرسيدس والفائز بالنسخة الأولى من سباق السعودية في الموسم الماضي، النقطة الأخيرة في السباق، باحتلاله المركز العاشر بعدما انطلق من المركز 15.

يُذكر أن هذا هو الفوز 21 في مسيرة فرستابن في فورمولا 1، وحصل على أولى نقاطه هذا الموسم بعد انسحاب ثنائي ريد بول من البحرين.

ترتيب السائقين في موسم فورمولا 1 بعد سباق السعودية

شارل لوكلير - فيراري - 45 نقطة

كارلوس ساينز - فيراري - 33 نقطة

ماكس فرستابن - ريد بول - 25 نقطة

ترتيب الفرق في موسم فورمولا 1 بعد سباق السعودية

فيراري - 78 نقطة

مرسيدس - 38 نقطة

ريد بول - 37 نقطة