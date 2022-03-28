منتخب كندا يتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نجح منتخب كندا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 36 عاما.



وفاز منتخب كندا على جامايكا بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، في الجولة الـ13 من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الشمالية.

وافتتح المنتخب الكندي التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه سايل لارين في الدقيقة 13 من عمر المباراة، قبل أن يضيف تاجون بوشانان الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأجهز جونيور هويليت على آمال منتخب جامايكا في العودة، عندما سجل الهدف الثالث لكندا قبل 7 دقائق من نهاية المباراة، قبل أن يسجل أدريان ماريابا، لاعب جامايكا، الهدف الرابع لكندا بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة يرفع منتخب كندا رصيده إلى 28 نقطة، يحتل بها صدارة المجموعة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الشمالية، بفارق 6 نقاط عن منتخبي أمريكا والمكسيك.

وبذلك يضمن منتخب كندا التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 36 عاما، منذ المشاركة في مونديال 1986 بالمكسيك.

وكانت المشاركة الوحيدة لمنتخب كندا في كأس العالم عام 1986، عندما فشل في عبور دور المجموعات، حيث تعرض للهزيمة في المباريات الـ3، دون أن يسجل أي أهداف.