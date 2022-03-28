4 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2022 على حساب السنغال

الشارقة - اميمة ياسر - فاز المنتخب المصري على ضيفه السنغالي 1 / صفر، الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

سجل ساليو سيس لاعب المنتخب السنغالي هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري بالخطأ في مرمى فريقه مع حلول الدقيقة الرابعة، حيث نجح المنتخب المصري في تسجيل الهدف الأول، حيث تسلم نجمه محمد صلاح كرة عالية رائعة من عمرو السولية، داخل منطقة الجزاء وينفرد بمرمى إدوارد ميندي ويسدد كرة اصطدمت بالعارضة والمدافع ساليو سيس لتهز شباك السنغال بالهدف الأول.



ويخوض منتخب مصر موقعة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة السنغالية داكار في السابعة مساء، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود التيرانجا لحجز مقعده بكأس العالم.

وتبحث مصر، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن التأهل مرة رابعة في تاريخها إلى كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

وبعد الفوز فى لقاء الذهاب أصبح منتخب مصر أمام عدة سيناريوهات لحسم بطاقة التأهل للمونديال.

السيناريو الأول: فوز منتخب مصر بأى نتيجة خلال مباراة الإياب أمام السنغال يضمن بطاقة التأهل لكأس العالم للفراعنة.

السيناريو الثاني: التعادل فى لقاء الإياب، حيث يضمن المنتخب المصرى بطاقة التأهل بفضل مجموع نتيجة المباراتين.

السيناريو الثالث: خسارة منتخب مصر بفارق هدف بشرط التسجيل تمنح الفراعنة بطاقة التأهل لكأس العالم، بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين فى حال تعادل النتيجة.

السيناريو الرابع: وفى حال فوز المنتخب السنغالي بهدف نظيف، حيث يلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، وهو سيناريو رابع يضمن للمنتخب المصرى حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، عبر التفوق فى ركلات الترجيح.

و‏استدعى البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب مصر مدافعي الأهلي رامي ربيعة وبيراميدز علي جبر للانضمام لقائمة الفراعنة استعداداً لمواجهة الإياب أمام السنغال الثلاثاء المقبل بالعاصمة دكار.‬

وجاء استدعاء كيروش لربيعة (28 عاماً) وجبر (33 عاماً) بعد تأكد عدم لحاق المدافع محمد عبدالمنعم بلقاء العودة، إثر إصابته الجمعة خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب بملعب القاهرة الدولي، وتعرضه لكسر في الأنف.

وأجرى عبد المنعم جراحة عاجلة وفقاً لبيان المنتخب عقب المباراة، إضافة إلى تأكد غياب محمود حمدي "الونش" للإيقاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح المنتخب المصري بهدف نظيف.

وتضم بعثة المنتخب المصري إلى السنغال 23 لاعباً استعداداً لخوض مباراة الإياب، والفائز بمجموع المباراتين يبلغ نهائيات المونديال المقرر نهاية العام الحالي في قطر.