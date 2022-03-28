الامارات | الأيرلندي فلوري والكندية كورين بطلا «دولية محاربي الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأيرلندي فلوري والكندية كورين بطلا «دولية محاربي الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الأيرلندي ويل فلوري بلقب وزن المتوسط في النزال الرئيس من النسخة الـ28 لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة بعد تغلبه على السوري طارق سليمان، كما توجت الكندية كورين لافرامبوز بلق وزن الذبابة بعد فوزها على الفنزويلية كارولينا هيمينيز، أول من أمس، على صالة الاتحاد أرينا، بجزيرة ياس، بتنظيم بالمز الرياضية.

حضر منافسات البطولة وتوج الأبطال الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بحضور رئيس لجنة الفنون القتالية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو وMMA، محمد بن دلموك الظاهري، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية فؤاد درويش.

وحقق فلوري اللقب بعد تغلبه على طارق سليمان بقرار الحكام بعد نزال قوي استمر خمس جولات، كما تغلبت الكندية كورين على منافساتها كارولينا عن طريق الإخضاع في أول جولات النزال.

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