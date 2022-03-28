الامارات | 111 انتصاراً للخيول الدولية في تاريخ الكأس.. و87 فوزاً للإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 111 انتصاراً للخيول الدولية في تاريخ الكأس.. و87 فوزاً للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الخيول الدولية في رفع انتصاراتها إلى 111 فوزاً على مدار 197 سباقاً امتدت عليها أشواط أمسيات «كأس دبي العالمي» التي استهلت نسختها الأولى في عام 1996، وأسدل الستار أول من أمس عن نسختها الـ26 البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم).

في المقابل اكتفت خيول الدولة في تحقيق انتصارين بالنسخة 26، ما رفع إجمالي الانتصارات الإماراتية بتاريخ الحدث إلى 87 فوزاً.

واستهل الجواد القطري «فيرست كلاس» أول الانتصارات الدولية في النسخة الـ26، بلقب الشوط الافتتاحي «دبي كحيلة كلاسيك»، قبل أن يسطع نجم الجياد اليابانية بتحقيق خمسة انتصارات.

كما جاءت الانتصارات الدولية في الشوطين الرابع والتاسع مع الجواد الإيرلندي «إيه كايس أوف يو» بلقب «القوز للسرعة» البالغ جوائزها 1.5 مليون دولار، لخيول «جروب1»، واتبعت ضمن الفئة ذاتها بانتزاع الجواد السعودي «كنتري غرامر» لقب الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» البالغ جوائزه 12 مليون دولار.

وعلى الطرف الآخر، جاء أول الانتصارات الإماراتية مع الجواد «سويزرلاند» لـ«آر آر آر للسباقات»، بفوزه في شوط «دبي غولدن شاهين» المخصص لخيول «جروب1» لمسافة 1200 متر رملي بجوائز بلغت مليوني دولار، واستكملت بتشارك الجواد «لورد نورث» المركز الأول في «دبي تيرف» المخصصة أيضاً لخيول «جروب1» لمسافة 1800 متر عشبي بجوائز بلغت 5 ملايين دولار.

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