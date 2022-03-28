الامارات | نادي دبي بطلاً لكأس الصالات لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دبي بطلاً لكأس الصالات لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نادي دبي لقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم داخل الصالات لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، بعد الفوز على نادي العين في النهائي الذي أقيم في صالة فاطمة بنت مبارك الرياضية بأبوظبي. وحسم نادي دبي اللقب بعد الفوز بهدفين لهدف واحد، سجلهما أيمن المقبالي والسيد الهاشمي، وسجل هدف العين عبدالله الشيدي. وحضر الختام عدد من المسؤولين، حيث تم تتويج دبي بكأس البطولة، والعين بميداليات المركز الثاني.

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