الامارات | راشد بن دلموك: النجاح الحقيقي لكأس دبي العالمي هو وجود الخيول الأبطال في «ميدان»

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن دلموك: النجاح الحقيقي لكأس دبي العالمي هو وجود الخيول الأبطال في «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن نجاح أمسية الختام المميز لكأس دبي العالمي، جاء بفضل الدعم الكبير لرياضة الخيول من قبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جهود فرق العمل ضمن خطة واضحة، إضافة إلى التنسيق على أعلى مستوى، وهو ما أحدث الفارق لتكون أمسية مميزة بشهادة الجميع.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، عقب ختام أمسية كأس دبي العالمي في نسخته الـ26 أول من أمس: «سعدنا بتوزيع الجوائز على كل الدول المشاركة، فلا احتكار لأي أحد على حساب الآخر، رغم التميز للخيول اليابانية في بعض الأشواط، لأن الخيول المشاركة كانت خيولاً قوية، قدمت نتائج متميزة في العالم وكانت على أتم الاستعداد، وهو ما صرح به الفريق المشارك منذ وصوله، ويعد (ميدان) المكان الحقيقي لهذه الخيول منذ تأسيسه».

وأضاف أن فوز الجواد «كنتري غرامر» بكأس دبي العالمي، يعود إلى قوته وجدارته في سباقات كثيرة حول العالم، فهو من سلالة قوية واستحق الفوز، وبالنسبة إلينا فالنجاح الحقيقي هو وجود هذه الخيول الأبطال في مضمار ميدان، ونسعى دائماً إلى استقطاب الأفضل، ونعد بالمستوى المتميز في الموسم القادم.

من جانبه توجه عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، اللواء خبير محمد عيسى العظب، بالشكر الجزيل لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعمه الكبير للرياضة بشكل عام، والفروسية بشكل خاص وسباقات الفروسية، منوهاً بالنجاح الباهر للنسخة الـ26 من كأس دبي العالمي، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو التنظيم والمشاركة في الأشواط التسعة للكأس.

وقال: «استطعنا في هذه النسخة الجمع بين أقوى خيول العالم للمنافسة في مدينة دبي، والفوز طبعاً يكون من نصيب الخيل الأقوى، أما تنظيمياً فقد تم فتح الطاقة الاستيعابية الكبرى لحضور الجماهير، وبفضل الله كانت الفعالية من أفضل ما يكون» لافتاً إلى أن الفرق عملت منذ البداية ليكون النهائي بهذا الشكل، خاصة لجنة الفعاليات في مدينة دبي، التي تضم جميع الجهات القائمة على الفعاليات وبروح الفريق الواحد، لنصل إلى هذه الأمسية المميزة.

وأضاف: «كان هناك تميز للخيول اليابانية في بعض الأشواط، والتي كانت مستعدة منذ البداية، وأعلنوا جاهزية الخيول المشاركة في كأس دبي العالمي منذ البداية، ونحن سعداء بمشاركتهم ووجودهم جميعاً، فوجود التنوع والتميز لجميع الخيول المشاركة هو مؤشر إيجابي، ونبارك للمملكة العربية السعودية وللمالك عمرو زيدان مالك الجواد (كنتري غرامر)، الفائز ببطولة كأس دبي العالمي».

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