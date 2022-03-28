الامارات | عمرو زيدان: لم أتوقع الفوز بكأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زيدان: لم أتوقع الفوز بكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عمرو زيدان، أحد ملاك الجواد «كنتري غرامر»، الفائز أول من أمس، بلقب «كأس دبي العالمي»، أنه لم يمكن يتوقع فوز الجواد، في ظل قوة الأسماء المنافسة على لقب الشوط، قبل أن تتبدد الشكوك في الأمتار الأخيرة، بعدما أظهر «كنتري غرامر» اندفاعاً قوياً قاده لتجاوز المنافسين والفوز. وأعرب زيدان عن سعادته بالفوز، وقال في تصريحات صحافية: «لا شيء يضاهي طعم الانتصار الكبير، إنه فوز عظيم يمثل إضافة كبيرة لتاريخنا في عالم الفروسية».

وأوضح: «الانتصار لم يكن سهلاً عطفاً على قوة الأسماء التي ضمها السباق من نخبة الخيول الأميركية واليابانية، ممن أثبتوا تفوقهم وأكدوا على الدوام من خلال النتائج الكبيرة التي حققوها في مسيرتهم، التمتع بالقوة والسرعة الهائلة، قبل أن يظهر (كنتري غرامر) معدنه، وينجح بقيادة الفارس الخبير فرانكي ديتوري في انتزاع الفوز».

وتابع: «فخور بإهداء السعودية لقبها الثاني في كأس دبي العالمي، السباق العريق الذي يسعى جميع الملاك والمدربين والفرسان للظفر به، وأهدي الفوز إلى المدرب بوب بافرت، الذي لم يتمكن من الحضور، والذي أصفه على الدوام بأنه أفضل المدربين في العالم».

وأشاد زيدان بالتنظيم الرائع لكأس دبي العالمي في ميدان، مؤكداً أنهم وجدوا كل التسهيلات المريحة لإنجاح السباق.

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