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الامارات | شهر عسل خلال شوط «دبي تيرف»

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جوني جبور ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شهر عسل خلال شوط «دبي تيرف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الشوط السابع «دبي تيرف» ظاهرة هي الأولى من نوعها في عالم سباقات الخيل، بتواجد الفارسين توم ماركواند وزوجته هولي دويل، بعد أربعة أيام من زواجهما، في منافسة ساخنة للفوز بلقب الشوط الذي بلغت جوائزه 5 ملايين دولار، في سباق نجحت خلاله دويل في التفوق على زوجها، بعد أن حلت على متن صهوة الجواد «سفرون بيتش» لمالكه «بي في سانغستر جيه ويغان وأوسانغستر» بالمركز الرابع، مقارنة بمركز سادس للزوج توم حققه على صهوة الجواد «ماي أوبيرون» المملوك لشركة «ساندرلاند القابضة». وهذه ظاهرة مميزة في تاريخ هذا الشوط، كما حظيت باهتمام من قبل وسائل الإعلام الإنجليزية، خاصة قناة «سكاي سبورت»، والتي نشرت تقريراً تحدثت فيه عن قصة هذا الزواج بين الشابين في عالم السباقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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