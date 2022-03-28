الامارات | «مركز الدكتور فراس» بطل دورة «الأخوة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الدكتور فراس» بطل دورة «الأخوة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق «مركز الدكتور فراس» بكأس بطولة الأخوة لكرة القدم التي نظمها نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني بعد فوزه على فريق فالكونز بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية التي جرت بينهما بملعب «إس كي استديوم» في أبوظبي، فيما حصل عصام علاء، على كأس أفضل لاعب، ونال بلال الحنفي حارس فريق كونكورد كأس أفضل حارس مرمى.

حضر المباراة النهائية وتوزيع الجوائز، المشرف السابق على المنتخب الوطني لكرة القدم، عبدالله صالح، ونائب رئيس النادي، الدكتور سرحان المعيني، وأعضاء مجلس إدارة النادي ورعاة البطولة التي شهدت مشاركة 16 فريقاً.

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