الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خورفكان

أكد رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عبدالملك جاني لـ«الإمارات اليوم» أنه تمت الاستجابة لاقتراحات أسرة اللعبة بإقامة بطولة خورفكان الدولية للصالات في نسختها المقبلة في بداية الموسم المقبل، لضمان مشاركة عدد كبير من الأندية المحلية والدولية في البطولة التي تحظى بأهمية كبيرة.

رحيل

خير لاعب أجنبي كبير بأحد أندية دوري المحترفين إدارة ناديه بين أن يقوم النادي بتمديد عقده في الوقت الحالي أو الرحيل عن الفريق، بعدما تلقى أكثر من عرض من أندية أخرى للعب في صفوفها.

بقاء

طلب مشجع كان موجوداً في استاد محمد بن زايد الذي استضاف لقاء الجزيرة والوحدة في كأس المحترفين، من لاعب الوحدة جواو بيدرو، عدم الرحيل في الموسم المقبل، بعدما تلقى عرضاً من فريق برازيلي، واستجاب اللاعب سريعاً لتلك المطالبة مؤكداً للمشجع بقاءه مع الوحدة.

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