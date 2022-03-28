شكرا لقرائتكم خبر مواهب الاتحاد تحت مجهر كونترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تنتظر إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي فراغ المدافع زياد المولد من مشاركته مع المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والعودة إلى جدة لحسم ملف تجديد عقده الاحترافي.

وكان اللاعب قد دخل الفترة الحرة في يناير 2022 الماضي كما صرح وكيل أعماله عبر البرامج الرياضية التلفزيونية في أكثر من مناسبة أنه قد تم الاتفاق مع إدارة نادي الاتحاد على تجديد عقد موكله المولد ولم يتبق سوى التوقيع على العقود.

من جهة أخرى يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته، استغلالا لفترة التوقف الحالية، حيث اختار المدير الفني للفريق كوزمين كونترا عددا من لاعبي درجة الشباب للمشاركة في التدريبات، ومن بينهم الظهير الأيسر تركي الجعدي ولاعب المحور عبدالرحمن العيسى والمهاجم عبدالعزيز الحسيني ولاعب الوسط عبدالرحمن ناجي، وذلك بهدف تغطية الغيابات العناصرية في الفريق بسبب الإصابات أو الاستدعاء للمنتخب السعودي الأول ومنتخب تحت سن 23 عاما، إضافة لمتابعة مستويات أبرز اللاعبين في هذه الفئة.

من جهة أخرى يواصل الثنائي المصاب برونو هنريكي وعمر هوساي برنامجهما التأهيلي والبدني، حيث تتواصل تدريبات هنريكي في صالة الحديد مع المعد البدني، فيما قد بدأ هوساوي بالجري حول مضمار ملعب النادي الرئيس.