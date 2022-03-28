شكرا لقرائتكم خبر ضغط المباريات والإرهاق يهددان منافسة الهلال على الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل الفريق الهلالي منافسة قوية مع الاتحاد للحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد أن استعاد قوته وحضوره المميز مع مدربه الجديد القديم رامون دياز الذي أحضره الهلال بديلا عن جارديم الذي لم يكن مقنعا للمدرج الأزرق في مشوار الدوري برغم تحقيقه لقب السوبر ودوري أبطال آسيا ولكن لقناعة جارديم الغريبة أمام الفرق المتوسطة جعلته ينزف الكثير من النقاط التي فتحت الطريق أمام الاتحاد بالانفراد بالصدارة، ولكن بعد عودة دياز وقيادته للفريق في 7 مباريات نجح من خلالها تحقيق العلامة كاملة جعلته وصيفا بـ49 نقطة ووصل بالزعيم لنصف نهائي البطولة، ومحققا نتائج كبيرة أبرزها الفوز على الشباب بخماسية والنصر والأهلي برباعية والمتصدر الاتحاد بثنائية ليزيح النصر والشباب عن الوصافة. ولكن ما يقلق أنصار الهلال هو ضغط المباريات في شهري مايو ويونيو، حيث سيلعب 14 مباراة تعتبر الأكثر بين أنديتنا المحلية، كما أن معظم نجومه ركائز أساسية في المنتخب الوطني الذي سيلعب مع الصين وأستراليا من أجل تأكيد التأهل في الصدارة وسيكون الإرهاق والإصابات شبح يخيف الهلاليين في الفترة القادمة، لاسيما أن المنافس المباشر الاتحاد سيلعب فقط 6 مباريات خلال الشهرين القادمين بمعدل مباراة واحدة كل 10 أيام.

وسوف تنطلق الجولة الـ26 من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الخامس من مايو المقبل، وتختتم مباريات البطولة في توقيت واحد يوم 29 مايو المقبل.

وفي الوقت ذاته حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين (19) و(20)، حيث سيقام لقاء الفيحاء والهلال في المجمعة الثلاثاء 3 مايو، فيما ستقام مباراة الاتفاق والهلال يوم الأربعاء11 مايو القادم.

وفي أقل من شهر يلعب الهلال (8) مباريات من العيار الثقيل: مباراة مع المنتخب الأسترالي في تاريخ (29) من شهر مارس، وفي (3) أبريل يلعب الهلال في كأس الملك مع الشباب، ومن الفترة (7 إلى 27) أبريل يلعب (6) مباريات في تصفيات آسيا.

في حين تنتظر جماهير الهلال ما سيقدمه الزعيم مع دياز وهل سيصمد أمام طموح الاتحاد العائد بقوة من مناطق القاع ويريد استغلال هذه الفرصة الكبيرة من أجل العودة لتحقيق الدوري بعد غياب 13 عاما.

في أقل من شهر يلعب الهلال 8 مباريات:







مع المنتخب الأسترالي في تاريخ 29 من شهر مارس.



في 3 أبريل يلعب الهلال في كأس الملك مع الشباب.



ومن الفترة (7 إلى 27) أبريل يلعب 6 مباريات في تصفيات آسيا:





الشارقة - 7 رمضان



الريان - 10 رمضان



استقلول - 14 رمضان



استقلول - 18 رمضان



الشارقة - 22 رمضان



الريان - 26 رمضان



مباريات الهلال المتبقية في الدوري: