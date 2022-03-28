ضغط المباريات والإرهاق يهددان منافسة الهلال على الدوري

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وسوف تنطلق الجولة الـ26 من عمر مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الخامس من مايو المقبل، وتختتم مباريات البطولة في توقيت واحد يوم 29 مايو المقبل.
وفي الوقت ذاته حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين (19) و(20)، حيث سيقام لقاء الفيحاء والهلال في المجمعة الثلاثاء 3 مايو، فيما ستقام مباراة الاتفاق والهلال يوم الأربعاء11 مايو القادم.
وفي أقل من شهر يلعب الهلال (8) مباريات من العيار الثقيل: مباراة مع المنتخب الأسترالي في تاريخ (29) من شهر مارس، وفي (3) أبريل يلعب الهلال في كأس الملك مع الشباب، ومن الفترة (7 إلى 27) أبريل يلعب (6) مباريات في تصفيات آسيا.
في حين تنتظر جماهير الهلال ما سيقدمه الزعيم مع دياز وهل سيصمد أمام طموح الاتحاد العائد بقوة من مناطق القاع ويريد استغلال هذه الفرصة الكبيرة من أجل العودة لتحقيق الدوري بعد غياب 13 عاما.
في أقل من شهر يلعب الهلال 8 مباريات:
- مع المنتخب الأسترالي في تاريخ 29 من شهر مارس.
- في 3 أبريل يلعب الهلال في كأس الملك مع الشباب.
ومن الفترة (7 إلى 27) أبريل يلعب 6 مباريات في تصفيات آسيا:
- الشارقة - 7 رمضان
- الريان - 10 رمضان
- استقلول - 14 رمضان
- استقلول - 18 رمضان
- الشارقة - 22 رمضان
- الريان - 26 رمضان
مباريات الهلال المتبقية في الدوري:
- الفيحاء 2 شوال
- ضمك 6 شوال
- الاتفاق 10 شوال
- الاتحاد 14 شوال
- أبها 19 شوال
- الفتح 24 شوال
- الفيصلي 28 شوال
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