يوفنتوس يتراجع عن ضم محمد صلاح

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وأكدت صحيفة «لاغازيتا» الإيطالية، أن يوفنتوس يتطلع لضم اللاعب البرازيلي البالغ 24 عاما، الذي ارتبط بالتعاقد معه خلال الصيف الماضي ولكن لم يتمكن من ذلك.
وأشارت إلى أن النادي يدرك أن التعاقد مع النجم المصري لن يكون سهلا من ليفربول، لأن راتبه كبير للغاية، ولن يتمكن النادي الإيطالي من توفيره في ظل الأزمة المالية الحالية.
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