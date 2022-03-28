يوفنتوس يتراجع عن ضم محمد صلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية إيطالية الأحد أن يوفنتوس الإيطالي قرر التراجع عن فكرة ضم محمد صلاح نجم ليفربول ، وتحويل أنظاره إلى البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

وأكدت صحيفة «لاغازيتا» الإيطالية، أن يوفنتوس يتطلع لضم اللاعب البرازيلي البالغ 24 عاما، الذي ارتبط بالتعاقد معه خلال الصيف الماضي ولكن لم يتمكن من ذلك.

وأشارت إلى أن النادي يدرك أن التعاقد مع النجم المصري لن يكون سهلا من ليفربول، لأن راتبه كبير للغاية، ولن يتمكن النادي الإيطالي من توفيره في ظل الأزمة المالية الحالية.