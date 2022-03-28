ليفاندوفسكي على بعد خطوة من برشلونة

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وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري في صيف 2023، وزعمت العديد من التقارير عدم وجود مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.
وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع ليفاندوفسكي، حيث وافق الهداف البولندي على أن يكون جزءا من المشروع الرياضي لتشافي هيرنانديز.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة ينتظر الحصول على مساعدة من «ليفا» للضغط على بايرن ميونخ، وإقناعه بالموافقة على عرض البارسا الذي سيتراوح بين 50 و60 مليون يورو.
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