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ليفاندوفسكي على بعد خطوة من برشلونة

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- بواسطة أيمن الوشواش - توصل نادي برشلونة إلى اتفاق بشكل مبدئي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، من أجل الانضمام إلى «كامب نو» خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري في صيف 2023، وزعمت العديد من التقارير عدم وجود مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع ليفاندوفسكي، حيث وافق الهداف البولندي على أن يكون جزءا من المشروع الرياضي لتشافي هيرنانديز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة ينتظر الحصول على مساعدة من «ليفا» للضغط على بايرن ميونخ، وإقناعه بالموافقة على عرض البارسا الذي سيتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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