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كل الناس بتسأل؟.. عمرو أديب يُعلق على حكم مرتضى منصور بقضية الخطيب

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الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي عمرو أديب، على صدور ضد حكم بـ براءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بقضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وأسرته.

وخلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، قال أديب: "مفيش مشكلة خالص، قضية والمحكمة حكمت فيها والمحكمة قالت إن مرتضى منصور بريء".

وتابع أديب: "في علامة تعجب بطول برج الجزيرة، الخبر اتنشر في كبرى المواقع الإخبارية المصرية والعربية وبعدها اتشال، والمستشار القانوني للنادي الأهلي نفى صدور أي أحكام من المحكمة بشأن براءة رئيس نادي الزمالك".


واختتم أديب: "أكيد في حاجة من اتنين، لو الحكم مش موجود فتلك مصيبة، ولو الحكم طلع والمستشار القانوني للنادي الأهلي ميعرفش فالمصيبة أكبر".

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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