وكيل بن شرقى يكشف تفاصيل جديدة بشأن رحيله عن الزمالك وانتقاله للأهلى

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت الساعات الماضية تواجد رشيد بن شرقي شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تسويق اللاعب في الدوري السعودي.

واجتمع شقيق بن شرقي مع إحدى شركات تسويق اللاعبين في السعودية، من أجل البحث عن عرض مناسب للاعب في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم القادم.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أعلن عدم التجديد لخمس لاعبين في الفريق وعلى رأسهم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم تتضح الرؤية حتى الآن بخصوص تجديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء.

وربطت الكثير من التقارير الصحفية أشرف بن شرقي بالانتقال لصفوف النادي الأهلي الغريم التقليدي للزمالك في الموسم القادم، في انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وآثار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حالة من الجدل بشان إمكانية التعاقد مع أشرف بن شرقي في الموسم القادم، مؤكدًا أنه في حالة حاجة الفريق للاعب من الممكن التعاقد معه، وهذا أمر احترافي ويحدث في جميع أنحاء العالم.