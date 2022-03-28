بعثة منتخب مصر تصل إلى السنغال استعدادا لمواجهة التأهل لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى السنغال منذ قليل، استعدادا لمواجهة الإياب أمام منتخب السنغال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال، مساء الثلاثاء المقبل، في إياب التصفيات الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار العاصمة السنغالية "داكار"، بعد رحلة سفر امتدت إلى 8 ساعات تقريباً.

وفاز منتخب الفراعنة على نظيره السنغالي بهدف نظيف فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وخاض المنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مرانه الأخير، قبل التوجه إلى السنغال، وشهد المران مشاركة رامي ربيعة وعلي جبر اللذين تم استدعاؤهما بعد إصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف، وغياب محمود حمدي الونش لتراكم البطاقات.