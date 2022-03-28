أحمد رفعت: محمد صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد رفعت، لاعب فيوتشر، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مدرب كبير ويحترم جميع اللاعبين، لافتا أنه تحدثت معه مرتين فقط خلال تواجده في البطولة العربية.

وقال رفعت في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كيروش قالي لي أنه يعلم كل شيء عن كل لاعب في منتخب مصر، وشكرته على اختياره لعودتي للمنتخب من جديد".

وأضاف:" كنت ألعب لوقت قليل مع منتخب مصر وكنت أبحث دائما عن صنع الفارق خلال الدقائق التي أحصل عليها".

وتابع:" كيروش فتح الباب أمام عدد كبير من اللاعبين، ليس كل لاعب يستطيع اللعب أمام السنغال أمام عدد كبير من الجماهير".

وأكمل:" التواجد او عدمه مع منتخب مصر ليس بيدي الآن، فأنا ابذل أقصى ما لدي حين أشارك".

وأتم تصريحاته:" لعبت مع محمد صلاح حين كنت بعمر 20 عاما مع المدرب الأمريكي بوب برادلي الذي كان مدربا لمنتخب مصر وقتها، صلاح حاليا هو افضل لاعب في العالم، فميسي ورونالدو لا يقدمان أفضل منه مؤخرا".