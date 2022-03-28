ملف الخليج 365.. استبعاد الونش من السفر مع بعثة المنتخب.. وصلاح الخيار البديل لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها، انهاء منتخب مصر استعداداته قبل السفر إلى السنغال، لخوض مواجهة الإياب بالدور الحاسم لتصفيات كأس العالم.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

كرة يد.. فرص الزمالك والأهلي وسبورتنج في الفوز بدوري المحترفين

اتحاد الكرة ينفي إصابة صلاح: جميع اللاعبين في حالة بدنية وذهنية عالية

صلاح محسن يخضع لأشعة جديدة لتجهيزه للعودة

الخليج 365 يكشف.. كواليس عودة الأهلي للتدريب بقيادة موسيماني.. وموقف المصابين

مران الأهلي.. مشاركة هاني وبيرسي تاو.. وكوكا يبدأ الجري حول الملعب

4 تغييرات منتظرة في معركة السنغال ومصر

مران الزمالك.. تواجد الونش.. انتظام شيكابالا وحفني.. وجلسة فيريرا

كيروش: جاهزون للشوط الثاني.. ودعم الجماهير في قلوبنا

رسميًا.. استبعاد الونش من السفر مع بعثة المنتخب للسنغال

تقارير إسبانية: صلاح الخيار البديل لبرشلونة في هذه الحالة

بالصور.. الاستعدادات الأخيرة لمنتخب مصر قبل السفر إلى السنغال