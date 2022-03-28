مصدر بكاف لمصراوي: طاقم "VAR" ألماني لمواجهة السنغال ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

كشف مصدر مسئول في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تعيين لجنة حكام "فيفا" لطاقم تحكيم من ألمانيا في غرفة تقنية الفيديو "VAR" لمباراة السنغال ومصر في إياب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب مصر حقق فوزاً ثميناً في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم على السنغال، بهدف نظيف.

وأشار المصدر إلي أن لجنة حكام "فيفا"، اختارت الطاقم الألماني المكون من مارك بروش حكم تقنية فيديو وماركو فريتز مساعد حكم تقنية الفيديو، لمواجهة السنغال ومصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك مباراة أخري بطاقم تحكيم ألماني في غرفة تقنية الفيديو في لقاء الجزائر والكاميرون علي ملعب مصطفي تشاكر في البليدة مكون من فليكس زويري حكم تقنية الفيديو ودانيال سيبيرت مساعد حكم تقنية الفيديو".

وكان "الخليج 365" قد انفرد منذ 3 أسابيع بوجود اتجاه لدي لجنة حكام "فيفا" بتعيين الجزائري مصطفي غربال حكماً لمباراة السنغال ومصر علي ملعب عبدالله واد في مدينة دينامينيو بالعاصمة السنغالية داكار في المباراة المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن يعاون غربال في إدارة المباراة، مقران جوراري مساعد أول وعبد الحق اتشالي مساعد ثاني ولحلو بن براهم حكماً رابعاً.

علي جانب أخر تم اختيار طاقم تحكيم هولندي في غرفة تقنية الفيديو لمباراة تونس ومالي في رادس مكون من فان بوكل حكم تقنية فيديو وجوشو كامبيوس مساعد حكم تقنية الفيديو.

بالإضافة إلي تعيين طاقم تحكيم بولندي في غرفة تقنية الفيديو لمباراة المغرب والكونغو الديمقراطيه في كازابلانكا مكون من توماس كويسيه حكم تقنية فيديو وفرانك بروتس مساعد حكم تقنية الفيديو، وتعيين طاقم تحكيم فرنسي في غرفة تقنية الفيديو لمباراة نيجيريا وغانا.

وأكد مصدر مسئول في لجنة الحكام في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريحات لمصراوي، عن توجيه اللجنة بالأمس لرسائل دعم وتحذير في نفس الوقت للحكام الأفارقة المكلفين بإدارة المباريات الخمس المقبلة، حيث كانت الرسالة عبارة عن: "نحن نعتمد عليكم في المباريات الهامة جداً، أدائكم يحدد مصير الدول والمنتخبات المشاركة وكذلك يحدد مصيرنا جميعاً".