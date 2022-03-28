هاني رمزي: ياسر إبراهيم مدافع من طراز فريد.. وأُفضل البدء بجبر أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني رمزي، لاعب منتخب مصر السابق، أن دفاع المنتخب الوطني قادر على صد هجوم السنغال، في مواجهة الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره السنغالي بعد غد في إياب الدور النهائي للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال رمزي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" :" لدينا لاعبين يملكون خبرات لتعويض غياب محمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش".

وأضاف:" ياسر إبراهيم اثبت انه مدافع من طراز فريد، وأُفضل البدء بعلي جبر أمام السنغال بسبب الطول الذي يتمتع به خوفا من احتساب كرات ثابتة لصالح السنغال أمام مناطق دفاعنا".

وتابع:" كل المطلوب من اللاعبين التحلي بالثقة بالنفس أمام السنغال، والإصرار والروح لتحقيق نتيجة إيجابية هناك".

وأتم تصريحاته: "الخط الدفاعي لمنتخب مصر قادر على صد هجوم السنغال، في مواجهة المرتقبة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل".

وكان منتخب مصر حقق الفوز ذهابا على ملعبه في ستاد القاهرة بهدف دون رد.