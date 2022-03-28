ميسي يتحدث عن مستقبله بعد مونديال قطر.. فهل سيعتزل؟

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيوضح "أموراً كثيرة" بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر هذا العام مشيراً إلى أن مستقبله الدولي لما بعد المونديال "يبقى في ذهنه". فهل سيعتزل ويودع كرة القدم؟



قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، إنه سيوضح "أموراً كثيرة" بعد نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم التي تقام في قطر في وقت لاحق من هذا العام، دون كشف المزيد عن مخططاته، وذلك بعد قيادة بلاده إلى الفوز على فنزويلا 3 - صفر الثلاثاء في مباراة هامشية ضمن تصفيات المونديال.



وقال ميسي في بوينوس أيرس بعد تسجيل الهدف الثالث لبلاده: "بعد المونديال، سأقوم بتوضيح أمور كثيرة. بصرف النظر عن النتيجة هناك. نأمل أن تكون الأمور جيدة"، مؤكداً أن مستقبله الدولي لما بعد المونديال، يبقى في ذهنه، وهو ما اعتبره البعض تلميحاً لاعتزال اللعب الدولي بحسب ما قالت وكالة الأنباء الألمانية.



ورداً على سؤال حول مخططاته المستقبلية، قال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الذي سيبلغ الخامسة والثلاثين في حزيران/ يونيو المقبل: "لا أعرف. أفكر بما هو قريب، وهي مباراة الإكوادور (الثلاثاء في غوايايكيل). هناك بعدها مباريات التحضير في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر. ثم هناك المونديال، وبعدها، لا أعرف".



وأكد:"دعونا نأمل أن تسير الأمور بأفضل شكل ممكن. ولكن بالتأكيد بعد كأس العالم العديد من الأشياء ستتغير". وأشار ميسي إلى أن رفع أول كأس كبير على المستوى الدولي مع الأرجنتين العام الماضي في كوبا أمريكا، لن يكون له تأثير على قراره.



وتابع نجم أمجاد برشلونة الإسباني سابقاً: "أنا سعيد هنا منذ فترة في الأرجنتين. من الجميل أن تستمتع مع هذا الجمهور والمنتخب والفوز بكوبا أميركا مع هذه المجموعة الرائعة"، وأوضح صاحب 81 هدفاً مع "ألبي سيليستي" أن الفوز في ملعب بومبونييرا كان هاماً "لتوديع الجماهير لأننا لن نلعب هنا قبل كأس العالم".



وقال ميسي للصحفيين "لا أعلم ما الذي سأفعله بعد كأس العالم. أفكر فيما سيأتي. بعد البطولة في قطر، سأعيد تقييم العديد من الأشياء". وأضاف:"لا أعلم (بشأن الاستمرار في اللعب)، الحقيقة هو أنني لا أعلم.



وبعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة في آب/ أغسطس الماضي، يعيش ميسي موسماً متذبذباً في باريس بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني مهدراً تقدمه ذهاباً. وشارك ميسي في 159 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني وسجل 81 هدفاً، وجاءت أول مشاركة له في عام 2005.



(DW)

