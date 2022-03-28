متحدث اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة صلاح.. ويرد على ابتعاد فندق الإقامة عن ملعب مباراة السنغال

الشارقة - اميمة ياسر - أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري، أن بعثة المنتخب سوف تصل السنغال في العاشرة مساء.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي:" كارلوس كيروش مدرب خبير ولدية من الخبرات ما يكفي للتعامل مع المباراة".

وتابع "محمد صلاح لم يتعرض لأي إصابة ومتواجد مع البعثة بشكل جيد ولا صحة لهذه الاخبار بتعرضه للإصابة".

وقال "فندق الأقامة قريب من الاستاد وملعب المباراة بمسافة ربع ساعة ولا صحة عن ابتعادة عن ملعب المباراة بحوالي 60 كم".

واختتم "الجميع جاهز من اجل المنافسة والفوز والصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي وكل التوفيق للاعبين".