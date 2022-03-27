4 مكاسب لمنتخب الفراعنة في حال التأهل للمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بدور جماهير بلاده خلال الفوز علي السنغال بهدف دون رد في ذهاب الجولة الفاصلة من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال جمال علام في تصريحات للحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري أمس الأحد «إن الجماهير هي اللاعب رقم واحد والسبب الرئيس في الفوز الذى تحقق».

وأضاف «نعرف أن هناك نوعا من الضيق لدى الصحفيين والإعلاميين من غلق معسكر المنتخب المصري بصورة مشددة، لكن هناك أمل وحلم نسعى له جميعا لرفع علم مصر في المونديال».

ويلتقى منتخب مصر لكرة القدم، نظيره منتخب السنغال الثلاثاء المقبل على ملعب ديامينياديو الأولمبي» ضمن مواجهة الإياب في الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يحصل منتخب «الفراعنة» على جائزة مالية في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم وقدرها 2 مليون دولار.

كما سيحصل المنتخب المصري حال التأهل إلى نهائيات المونديال على 10 ملايين دولار نظير المشاركة في دور المجموعات بمونديال قطر.

ويعزز فوز مصر على السنغال في مباراة الإياب من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ويتقدم 3 مراكز في التصنيف الشهري لمنتخبات العالم ويدخل ضمن أفضل 32 منتخبا في العالم.

مكاسب مصر في حال التأهل للمونديال:

