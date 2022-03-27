فليك يختبر قدرات ألمانيا عبر مواجهة كبار أوروبا

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ولكن حتى الفوز بهدفين دون رد وديا على إسرائيل السبت، أعطى فليك قدرا أكبر من البصيرة، حيث جاء هدفا الفوز من مهارات فردية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأخطاء الفادحة، مثل التي وقع فيها الوافد الجديد نيكو شلوتربيك في الثواني الأخيرة، قد يكون ثمنها غاليا في قطر.
وتكفل ثنائي تشيلسي كاي هافيرتز وتيمو فيرنر بتسجيل هدفي الفوز لماكينات ألمانيا في سينسهايم، حيث جاء الهدف الأول بعد ضربة ركنية ثم جاء الهدف الثاني عقب ضربة حرة مباشرة، في الوقت الذي أهدر فيه مولر ضربة جزاء.
وفاز منتخب ألمانيا بجميع مبارياته الثماني تحت قيادة فليك الذي خلف يواخيم لوف في منصب المدير الفني.
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