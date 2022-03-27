شكرا لقرائتكم خبر دوري «يلو» يبدأ العد التنازلي.. وأبناء الدانة في الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة الثلاثين من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بـ(3) لقاءات يحتدم فيها الصراع مع بداية العد التنازلي للمسابقة، حيث يستقبل الساحل ضيفه أحد في الخبر، ويلتقي نجران والدرعية في نجران، فيما يستضيف الخلود نظيره الجيل في الرس، في المقابل تستكمل الجولة غدا الثلاثاء بـ(3) مواجهات أخرى حافلة بالإثارة والقوة وسط سباق متواصل بين فرق المقدمة، إذ يستضيف الجبلين نظيره النهضة في حائل، ويواجه الخليج نظيره العين في سيهات، ويحل الأخدود ضيفا على العدالة في الأحساء.

ومع نهاية أحداث الجولة التاسعة والعشرين، انفرد الخليج في صدارة الدوري للجولة الخامسة على التوالي رغم تعادله السلبي أمام الشعلة، ليبقى الخليج متصدرا برصيد 53 نقطة، فيما ارتفع رصيد الشعلة إلى 35 نقطة لكنه تراجع معها للمرتبة الرابعة عشرة من تعادلين متتاليين.

وانتزع الجبلين فوزا قاتلا أمام الدرعية بعدما أعاد ريمونتادا منافسه التقليدي الطائي الموسم الماضي بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعزز الجبلين من موقعه كوصيف برصيد 51 نقطة من آخر ثلاث مواجهات حقق فيها العلامة الكاملة، فيما توقف رصيد الدرعية عند 31 نقطة متراجعا للمرتبة الثامنة عشرة في دائرة الخطر.

واستمر فرسان مكة في مسلسل قطار الانتصارات بعدما حقق الفريق فوزه الرابع على التوالي وجاء هذه المرة على حساب قادسية الخبر بثنائية، ليستقر الوحدة ثالثا برصيد 50 نقطة، بينما ظل القادسية عند رصيده الحالي 41 نقطة متراجعا للثامن.

وتذوق العدالة طعم الانتصارات بعد أربع جولات متتالية من التعثرات، حينما كسب ضيفه هجر بهدف وحيد، رافعا بها رصيده النقطي إلى 50 نقطة أبقته بالمركز الرابع، فيما بقي هجر عند نقاطه الـ46 لكنه تراجع معها للسادس.

وفي طيبة الطيبة، تلقى أحد خسارة أمام ضيفه الجيل بهدفين دون رد، ليظل أحد عند رصيده الحالي 46 نقطة وضعته كخامس من آخر ثلاث مواجهات حقق خلالها الفريق نقطة واحدة، في المقابل ارتفع رصيد الجيل إلى 34 نقطة معتليا بها المرتبة الخامسة عشرة.

واستمر نجران في مسلسل صحوته الإيجابية بعدما كسب مضيفه النهضة بثنائية، ليعزز الفريق من موقعه برصيد 42 نقطة من أربع انتصارات متتالية، في حين تراجع النهضة إلى المرتبة السابعة برصيد 31 نقطة من آخر أربع مواجهات حصد خلالها الفريق أربع نقاط.

إحصائيات وأرقام من دوري يلو للدرجة الأولى:

