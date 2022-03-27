دوري «يلو» يبدأ العد التنازلي.. وأبناء الدانة في الصدارة

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ومع نهاية أحداث الجولة التاسعة والعشرين، انفرد الخليج في صدارة الدوري للجولة الخامسة على التوالي رغم تعادله السلبي أمام الشعلة، ليبقى الخليج متصدرا برصيد 53 نقطة، فيما ارتفع رصيد الشعلة إلى 35 نقطة لكنه تراجع معها للمرتبة الرابعة عشرة من تعادلين متتاليين.
وانتزع الجبلين فوزا قاتلا أمام الدرعية بعدما أعاد ريمونتادا منافسه التقليدي الطائي الموسم الماضي بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعزز الجبلين من موقعه كوصيف برصيد 51 نقطة من آخر ثلاث مواجهات حقق فيها العلامة الكاملة، فيما توقف رصيد الدرعية عند 31 نقطة متراجعا للمرتبة الثامنة عشرة في دائرة الخطر.
واستمر فرسان مكة في مسلسل قطار الانتصارات بعدما حقق الفريق فوزه الرابع على التوالي وجاء هذه المرة على حساب قادسية الخبر بثنائية، ليستقر الوحدة ثالثا برصيد 50 نقطة، بينما ظل القادسية عند رصيده الحالي 41 نقطة متراجعا للثامن.
وتذوق العدالة طعم الانتصارات بعد أربع جولات متتالية من التعثرات، حينما كسب ضيفه هجر بهدف وحيد، رافعا بها رصيده النقطي إلى 50 نقطة أبقته بالمركز الرابع، فيما بقي هجر عند نقاطه الـ46 لكنه تراجع معها للسادس.
وفي طيبة الطيبة، تلقى أحد خسارة أمام ضيفه الجيل بهدفين دون رد، ليظل أحد عند رصيده الحالي 46 نقطة وضعته كخامس من آخر ثلاث مواجهات حقق خلالها الفريق نقطة واحدة، في المقابل ارتفع رصيد الجيل إلى 34 نقطة معتليا بها المرتبة الخامسة عشرة.
واستمر نجران في مسلسل صحوته الإيجابية بعدما كسب مضيفه النهضة بثنائية، ليعزز الفريق من موقعه برصيد 42 نقطة من أربع انتصارات متتالية، في حين تراجع النهضة إلى المرتبة السابعة برصيد 31 نقطة من آخر أربع مواجهات حصد خلالها الفريق أربع نقاط.
إحصائيات وأرقام من دوري يلو للدرجة الأولى:
- أقوى الفرق هجوما الخليج بـ(46) هدفا، بينما الأضعف هجوما بيشة بـ(21).
- أقوى الفرق دفاعا الوحدة بـ(21) هدفا بينما الأضعف الدرعية بـ(47) هدفا.
- أكثر الفرق فوزا الخليج والجبلين بـ(15) انتصارا، فيما الأقل فوزا الكوكب وبيشة بـ(4).
- أكثر الفرق تعادلا الشعلة والعين بـ(14) تعادلا
- أكثر الفرق خسارة بيشة بـ(16) خسارة بينما الأقل الوحدة بـ(5) خسائر.
- ارتفع عدد البطاقة الحمراء حتى الآن إلى (77) بطاقة.
- احتسبت حتى الآن (99) ركلة جزاء، أحرزت منها (79)، وأهدرت (20) ركلة.
- ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى (628) هدفا.
- بلغ عدد مرات الفوز داخل الأرض (110) انتصارات، بينما بلغ عددها خارج الأرض (83) انتصارا.
- أجريت حتى الآن (290) مباراة، انتهت منها (193) بالفوز، و(97) تعادلا.
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