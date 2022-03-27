تفاصيل لقاء وزير الرياضة مع لاعبي منتخب مصر.. ورسالة محمد صلاح قبل مباراة السنغال.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع لاعبي المنتخب الوطني، قبل السفر إلى السنغال، عصر اليوم الأحد، لخوض مباراة إياب الدور الحاسم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكد وزير الشباب والرياضة، ثقته في لاعبي منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة الإياب، حيث يمتلك المنتخب فرصة التأهل بنسبة كبيرة، متمنيًا العودة من العاصمة السنغالية داكار، متأهلين إلى كأس العالم 2022.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك حالة من التفاؤل بين الجميع بقدرة منتخب مصر على تخطى مباراة الإياب أمام السنغال وحجز مقعد فى نهائيات كأس العالم المقبلة للمرة الثانية على التوالى.

وأكد وزير الرياضة أن الدولة بجميع مؤسساتها حرصت على توفير كل شيء لمنتخب مصر من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق حلم الصعود الى المونديال، في ظل وجود جيل نموذجى من اللاعبين بقيادة محمد صلاح أحد أفضل لاعبى العالم وأيضا جهاز فنى على اعلى مستوى.

ووجه محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة خاصة للاعبي منتخبنا الوطني قبل مواجهة منتخب السنغال.

وقال صلاح: «اللعيبة رجالة، وإن شاء الله نقدر نكسب في السنغال مش نتعادل بس، ونقدر نحجز بطاقة التأهل».

وكان صلاح قد عقد جلسة مع زملائه اللاعبين، أيضا شدد خلالها على أهمية الالتزام خلال تواجد المنتخب في السنغال وعدم الالتفات إلى أي ضغوط أو استفزازات متوقعة من جماهير السنغال سواء قبل أو أثناء المباراة".

وتبحث مصر، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن التأهل مرة رابعة في تاريخها إلى كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

وغادرت بعثة منتخب مصر، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، مطار القاهرة الدولي، إلى العاصمة السنغالية داكار، على متن طائرة خاصة، لمواجهة السنغال الثلاثاء المقبل.

وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات مغادرة المنتخب من صالة 4، وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران.

وبات محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي جاهزًا لمواجهة السنغال في لقاء إياب الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

وفاز المنتخب المصري على ضيفه السنغالي 1 / صفر، الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

ويخوض منتخب مصر موقعة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة السنغالية داكار في السابعة مساء، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود التيرانجا لحجز مقعده بكأس العالم.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

و‏استدعى البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب مصر مدافعي الأهلي رامي ربيعة وبيراميدز علي جبر للانضمام لقائمة الفراعنة استعداداً لمواجهة الإياب أمام السنغال الثلاثاء المقبل بالعاصمة دكار.‬

وجاء استدعاء كيروش لربيعة (28 عاماً) وجبر (33 عاماً) بعد تأكد عدم لحاق المدافع محمد عبدالمنعم بلقاء العودة، إثر إصابته الجمعة خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب بملعب القاهرة الدولي، وتعرضه لكسر في الأنف.

وأجرى عبد المنعم جراحة عاجلة وفقاً لبيان المنتخب عقب المباراة، إضافة إلى تأكد غياب محمود حمدي "الونش" للإيقاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح المنتخب المصري بهدف نظيف.

وتضم بعثة المنتخب المصري إلى السنغال 23 لاعباً استعداداً لخوض مباراة الإياب، والفائز بمجموع المباراتين يبلغ نهائيات المونديال المقرر نهاية العام الحالي في قطر.