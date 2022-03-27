كيروش يوجه رسالة «جديدة» للاعبين قبل مباراة السنغال

الشارقة - اميمة ياسر - وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة تحفيزية للاعبى المنتخب قبل لقاء السنغال المرتقب في إياب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال «كيروش» في رسالته للاعبين: «شباب مصر .. جاهزون للشوط الثاني.. نمتلك طاقة أكثر من أى وقت مضى، بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي.. فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل فى قلوبنا دعم جمهور مصر».

وأضاف «كيروش»: «نحن كلنا ثقة لأننا نعلم أنه شيء أسمى منا جميعا نسعى أن نصل له و قد نراه قريبا، نحن نعلم أننا نقدر أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري.. لكم التوفيق يا شباب مصر.. كارلوس كيروش».

وغادرت بعثة منتخب مصر، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، مطار القاهرة الدولي، إلى العاصمة السنغالية داكار، على متن طائرة خاصة، لمواجهة السنغال الثلاثاء المقبل.

وفاز المنتخب المصري على ضيفه السنغالي 1 / صفر، الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

سجل ساليو سيس لاعب المنتخب السنغالي هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري بالخطأ في مرمى فريقه مع حلول الدقيقة الرابعة، حيث تسلم محمد صلاح كرة عالية رائعة من عمرو السولية، داخل منطقة الجزاء وانفرد بمرمى إدوارد ميندي وسدد كرة اصطدمت بالعارضة ثم المدافع ساليو سيس لتهز شباك السنغال بالهدف الأول.

ويخوض منتخب مصر موقعة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة السنغالية داكار في السابعة مساء، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك أسود التيرانجا لحجز مقعده بكأس العالم.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

و‏استدعى البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب مصر مدافعي الأهلي رامي ربيعة وبيراميدز علي جبر للانضمام لقائمة الفراعنة استعداداً لمواجهة الإياب أمام السنغال الثلاثاء المقبل بالعاصمة دكار.‬

وجاء استدعاء كيروش لربيعة (28 عاماً) وجبر (33 عاماً) بعد تأكد عدم لحاق المدافع محمد عبدالمنعم بلقاء العودة، إثر إصابته الجمعة خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب بملعب القاهرة الدولي، وتعرضه لكسر في الأنف.

وأجرى عبد المنعم جراحة عاجلة وفقاً لبيان المنتخب عقب المباراة، إضافة إلى تأكد غياب محمود حمدي "الونش" للإيقاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح المنتخب المصري بهدف نظيف.

وتضم بعثة المنتخب المصري إلى السنغال 23 لاعباً استعداداً لخوض مباراة الإياب، والفائز بمجموع المباراتين يبلغ نهائيات المونديال المقرر نهاية العام الحالي في قطر.

وتبحث مصر، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن التأهل مرة رابعة في تاريخها إلى كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.