رئيس الإسماعيلي لمصراوي: دفعت 5 ملايين جنيه لحل أزمة مستحقات اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، أنه قام بدفع 5 ملايين جنيه من ماله الخاص لحساب النادي اليوم لحصول اللاعبين على جزء من مستحقاتهم.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه قام بذلك لكي يحصل اللاعبين على جزء من المستحقات وتركيزهم لا يقل مع الفريق في الفترة الحالية.

وقام عدد من لاعبي الإسماعيلي بنشر صور على حساباتهم الشخصية عبر موقع "انستجرام" يطالبون مجلس الإدارة بالحصول على مستحقاتهم.

وأضاف رئيس الإسماعيلي، أن النادي لا يتلقى أي دعم مادي خلال الفترة الحالية من أي جهة.

وأوضح الكومي أن المجلس في الوقت الحالي يدرس الموقف ولم نصدر اي قرار حتى الأن.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الأخير بجدول ترتيب دوري الدوري برصيد 8 نقاط، بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.