كرة يد.. فرص الزمالك والأهلي وسبورتنج في الفوز بدوري المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تقترب مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد من الأمتار الأخيرة لها، التي تنطلق فعالياتها يوم الثلاثاء المقبل على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتصدر الزمالك ترتيب المرحلة الأولى من المسابقة برصيد 10 نقاط، يليه الأهلي ثانيا برصيد 8.50 نقاط.

ويأتي خلفهم سبورتنج برصيد 7 نقاط، وطلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 3.50 نقطة.

ويسعى الزمالك حامل لقب النسخة الماضية من دوري المحترفين لكرة اليد للحفاظ على لقبه، بينما يأمل الأهلي في استعادة لقب البطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 2018.

ونلقي الضوء على فرص الزمالك والأهلي وسبورتنج في الحصول على لقب دوري المحترفين لكرة اليد.

الزمالك

الفوز في الثلاث مباريات على كلا من طلائع الجيش وسبورتنج والأهلي، يضمن له التتويج بالبطولة المحلية، يصبح رصيد الفريق الأبيض 19 نقطة.

الفوز في مباراتين مع التعادل أمام الأهلي في المواجهة الاخيرة يضمن له التتويج بالبطولة قبل نهايتها بجولة واحدة، بشرط تعادل الفريق الأحمر في مباراة بالإضافة إلى تعادله مع الزمالك والفوز في الثانية.

عند ذلك يصبح نقاط الفريق الأبيض كالتالي: 18 نقطة، بينما يصبح رصيد الأهلي 15.50 نقطة.

الفوز في مباراتين والخسارة أمام الأهلي في المواجهة الاخيرة، يمنحه التتويج بالدوري بشرط خسارة الفريق الأحمر في مباراة واحدة.

عند ذلك يصبح رصيد الزمالك 17 نقطة، بينما يصبح رصيد الأهلي في هذه الحالة 15.50 نقطة.

التعادل في مباراتين من ضمنهم مواجهة الاهلي والفوز في مباراة، مع تعادل الفريق الاحمر أمام الزمالك وفي مباراة ثانية وفوزه في المواجهة الثالثة.

يصبح رصيد الزمالك 17 نقطة، بينما يصبح رصيد الأهلي 15.50 نقطة.

الأهلي

الفوز في الثلاث مباريات يعني تتويج الأهلي بالدوري حيث يصبح رصيده 17.50 نقطة، ليتفوق على الزمالك بنص نقطة في حالة فوزه في مواجهتين وخسارته أمام الفريق الأحمر.

الفوز في مباراتين والتعادل أمام الزمالك، بشرط خسارة الفريق الأبيض في مباراة وفوزه في أخرى، بالإضافة إلى تعادله مع الاهلي.

يصبح رصيد الأهلي 16.50، بينما يصبح رصيد الزمالك 16 نقطة.

سبورتنج

يحتاج الفريق السكندري إلى الفوز في مبارياته الثلاثة لكي يصبح رصيده 16 نقطة، مع خسارة الزمالك لمباراتين من ضمنهم مواجهة سبورتنج، وفوزه في مباراة واحدة، يصبح رصيد الفريق الأبيض 15 نقطة.

مع خسارة الأهلي لمباراتين أيضا، من ضمنهم مباراته أمام سبورتنج، والهزيمة في مباراة ثانية، وفوزه في مباراة واحدة يصبح رصيد الفريق الاحمر أنذاك 13.50.3

وتنص لوائح المسابقة على حصول الفريق الفائز على 3 نقاط، والخاسر يحصل على نقطة واحدة، بينما يحصل الفريقان في حالة التعادل على نقطتين لكلا منهما.

ويدخل الزمالك الجولة الثانية من المرحلة الثالثة برصيد 10 نقاط، يليه الأهلي برصيد 8.50 نقطة، وسبورتنج برصيد 7 نقاط، وطلائع الجيش برصيد 3.50 نقطة.

وتقام مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثالثة على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وتلعب هذه المباريات على ثلاثة أيام بداية من الثلاثاء المقبل 29 مارس وتختتم منافسات هذه المرحلة وبطولة الدوري يوم الخميس 31 مارس المقبل.