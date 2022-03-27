اتحاد الكرة ينفي إصابة صلاح: جميع اللاعبين في حالة بدنية وذهنية عالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نفى وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري، الأنباء التي تداولت عن إصابة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني قبل السفر إلى السنغال، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وذهنية عالية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة الإياب أمام السنغال، يوم الثلاثاء المقبل، في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال وليد العطار في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "بعثة المنتخب ستصل اليوم الساعة العاشرة بتوقيت السنغال، لا أعرف إذا كان هناك مران خفيف بعد الوصول، فهذه رؤية فنية من كارلوس كيروش، هو لديه خبرة فنية لمدة 44 عاماً".

وعن إصابة محمد صلاح قبل السفر للسنغال، رد العطار: "جميع اللاعبين تدربوا بشكل جيد وجميعهم في لياقة بدنية وذهنية عالية، وان شاء الله يحققوا الحلم بالتأهل لكأس العالم".

واختتم المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة: "فندق إقامة المنتخب الوطني ليس بعيداً، هو على بُعد 15 دقيقة من ملعب المباراة، وجميع رجال المنتخب في أعلى درجات التركيز".