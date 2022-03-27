صلاح محسن يخضع لأشعة جديدة لتجهيزه للعودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

يخضع صلاح محسن لاعب فريق الأهلي، لأشعة جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.

وخضع صلاح محسن لبرنامج علاجي، ويخوض مرحلة جديدة من التأهيل لتجهيزه للعودة إلى التواجد مع الفريق.

وقام صلاح محسن بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويواصل الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من صنداونز الجنوب أفريقي وثنائي السودان الهلال والمريخ.

جدير بالذكر أن ترتيب المجموعة كالتالي: صنداونز (13 نقطة) - الأهلي (7 نقاط) - الهلال (4 نقاط) - المريخ (4 نقاط).