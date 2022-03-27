4 تغييرات منتظرة في معركة السنغال ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قمة منتظرة ستجمع بين المنتخب السنغالي ونظيره المصري، في لقاء سيقام مساء الثلاثاء المقبل، ضمن إياب المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا والمؤهلة لمونديال قطر 2022.

نتيجة الذهاب والتي أقيمت على ملعب "استاد القاهرة" جاءت لصالح منتخب مصر بعد الفوز بهدف دون رد، ليصبح منتخب "الفراعنة" مطالبًا بالتعادل السلبي على أقل تقدير للتأهل للمونديال.

في المقابل، يحتاج المنتخب السنغالي للفوز بهدفين دون رد للحصول على التذكرة المونديالية، والتأهل للمرة الثالثة لكأس العالم بعد نسختي (2002) و(2018).

وقبل معركة الإياب على ملعب "ديامنيديو" سيكون هناك أربع تغييرات منتظرة بين المنتخب السنغالي وضيفه المصري، سوف يوضحها "الخليج 365" في السطور التالية:

- موقف ديالو وتعزيز الهجوم:

أولى التغييرات المنتظرة من جانب معسكر المنتخب السنغال سيكون عند المدافع عبدو ديالو المحترف في صفوف فريق باريس سان جيرمان.

ديالو تعرض للإصابة في اللحظات الأولى من مباراة منتخب مصر والسنغال، ليخرج على إثرها ويشارك بدلاً منه المدافع بابي سيسيه لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني.

ويمتلك سيسيه (26 عامًا) تسع مشاركات دولية، إلا أنه يعتبر الورقة البديلة عند المدرب أليو سيسيه والذي يعتمد على خدمات الثنائي خاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال وعبدو ديبالو.

في المقابل، سيكون هناك تغيير منتظر عند منتخب السنغال وتحديدًا في مركز الهجوم والذي تحدث عنه المدرب سيسيه في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من مصر، في ظل فشل فريقه في التسجيل أمام "الفرعنة" خلال آخر مباراتين سواء في نهائي كأس أمم أفريقيا أو في مباراة الذهاب بتصفيات المونديال.

ومن المحتمل أن يقوم أليو سيسيه بتغيير هجومي من خلال الدفع بمهاجم مارسيليا الشاب بامبا ديانج ليكون على حساب فامارا ديديو مهاجم فريق آلانيا سبور التركي.

ويمتلك صاحب الـ22 عامًا، تسع مشاركات دولية رفقة منتخب "أسود التيرانجا"، لكن لم يشارك سوى أساسيًا في مباراة واحدة كانت ضد بوركينا فاسو في لقاء دور نصف النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا.

- تغير دفاعي في مصر:

سيلجأ البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، إلى التعديل في الجانب الدفاعي بشكل مضطر والسبب غياب محمود حمدي "الونش" للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء وأيضًا لإصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف.

كيروش قرر استدعاء الثنائي رامي ربيعة مدافع الأهلي وعلي جبر مدافع بيراميدز لتعويض غياب الثنائي، لينضم ربيعة وجبر للثلاثي الدفاعي أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود علاء.

وبحسب المؤشرات الأولية فالصراع سيكون على المشاركة بين الثلاثي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود علاء، نظرًا لمشاركة الأول في مباراة الذهاب والاعتماد عليه بديلاً بعد إصابة عبد المنعم، في المقابل كان يتواجد أيمن أشرف ومحمود علاء في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بالكاميرون.