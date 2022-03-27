الخليج 365 يكشف.. كواليس عودة الأهلي للتدريب بقيادة موسيماني.. وموقف المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي جاهزية محمد هاني وبيرسي تاو ثنائي الفريق لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها الأحد المقبل في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا .

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات اليوم بعد راحة سلبية استمرت لمدة 8 أيام بعد الفوز علي المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وظهر بيتسو موسيماني المدير الفني في استاد مختار التتش بعد عودته من رحلته الخارجية حيث سافر الي جنوب أفريقيا ومنها إلي الدوحة وعاد في ساعه مبكرة من صباح اليوم، الأحد، إلى القاهرة.

وعلم مراسل الخليج 365 أن موسيماني عقد إجتماعاً مع معاونيه قبل انطلاق المران ناقشا فيها جدول الاستعداد لمواجهة الهلال، وأبدى موسيماني خلال تلك الجلسة قلقه من خوض مباريات ودية لتعرض بعض اللاعبين للإصابات في فترة حرجة وصعبة، ولكنه لم يحسم الأمر بصورة نهائية.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على زيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين خاصة أن أغلبهم لا يشارك بصورة أساسية في المباريات.

وشارك في مران اليوم 15 لاعبًا بجانب ثلاثي حراسة المرمي علي لطفي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف، والثنائي صلاح محسن وأحمد نبيل كوكا بخوضهما لبرنامج تأهيلي.

كما عقد موسيماني محاضرة مع لاعبيه قبل بدء المران شرح خلالها خطة المرحلة المقبلة خاصة في ظل غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب الوطني في رحلة داكار لمواجهة السنغال في إياب الجولة الثالثة والفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر، والتي تشهد أيضاً تواجد الثنائي علي معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالي بجانب تواجد لويس ميكسيوني مع منتخب موزمبيق.

وشارك في المران كل من محمد هاني والجنوب أفريقي بيرسي تاو بعد تعافي الأول من إصابته في العضلة الضامة وانتهائه من البرنامج ‏التأهيلي الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الماضية، فيما تعافى الأخير من كدمة في الركبة تعرض لها ‏خلال مباراة المريخ السوداني.‏

وبدأ أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق اليوم مرحلة جديدة في ‏برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد تعافيه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، التي ‏أبعدته عن التواجد في التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقام كوكا بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل ‏صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وخضع كوكا لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية للاطمئنان على حالته والتأكد من ‏جاهزيته وتعافيه قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي، لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في ‏التدريبات الجماعية.