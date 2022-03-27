الامارات | براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، ببراءة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في الدعوى المقامة منه ضد «منصور» متهما إياه بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن هناك عدة دعاوي قضائية لاتزال منظورة أمام القضاء، أقامها محمود الخطيب متهما مرتضى منصور بالسب والقذف.

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