الامارات | الأهلي المصري يعلن تعافي 3 لاعبين وعودتهم للتدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن تعافي 3 لاعبين وعودتهم للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأحد، تعافي محمد هاني وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الإصابات التي لحقت بهم.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي المصري أن محمد هاني والجنوب إفريقي بيرسي تاو شاركا في التدريبات الجماعية للفريق، التي جرت مساء اليوم استعدادا لمباراة الهلال ‏السوداني المقررة لها 3 أبريل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وأضاف ذات المصدر أن هاني شارك في المران بعد تعافيه من إصابته في العضلة الضامة وانتهائه من البرنامج ‏التأهيلي، الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الماضية، فيما تعافى تاو من كدمة في الركبة تعرض لها ‏خلال مباراة المريخ السوداني.‏

وتابع ذات المصدر: "بدأ أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق اليوم مرحلة جديدة في ‏برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد تعافيه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، التي ‏أبعدته عن التواجد في التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وأوضح: "خضع كوكا لفحوص طبية خلال الأيام الماضية للاطمئنان على حالته والتأكد من ‏جاهزيته وتعافيه قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي، لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في ‏التدريبات الجماعية".

واستأنف الأهلي المصري تدريباته اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل ‏عليها ‏الفريق لمدة 8 أيام، عقب مباراة المريخ السوداني التي أقيمت على استاد السلام في ‏دوري أبطال ‏إفريقيا والتي فاز بها الأهلي 3 / 1.

ويتصدر فريق صن داونز الجنوب إفريقي صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة يليه الاهلي المصري برصيد سبع نقاط ثم الهلال السوداني برصيد أربع نقاط، فيما يقبع المريخ السوداني في قاع الترتيب برصيد أربع نقاط.

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