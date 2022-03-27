مرتضى منصور يثير الجدل.. سيدة تتهمه بمنعها من دخول النادي بسبب شعرها الأحمر.. وأول رد من الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حالة من الجدل في الساعات الماضية، بسبب منعه إحدى عضوات النادي من دخوله بسبب شعرها الأحمر.

وزعمت إحدى عضوات النادي في فيديو متداول أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر منعها من دخول القلعة البيضاء بسبب صبغها شعرها باللون الأحمر، حيث تم سحب كارنيه عضويتها بالنادي.

وأضافت السيدة أنه عندما طالب زوجها باسترداد الكارنيه فوجئ بمطالبته "بتطليق زوجته أو تغيير لون شعرها"، حسب زعمها، معربة عن غضبها الشديد بسبب هذا التنمر، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير العدل المستشار عمر مروان بالتدخل.

وكانت انتشرت أنباء بشأن بعض القرارات التي أصدرها منصور، من ضمنها أنه لن يدخل أي عضو أو عضوة النادي حال ارتدائهم ملابس غير لائقة، وعلى حد وصفه "لبس غير محترم"، وأنه لن تدخل أي امرأة ملونة شعرها أحمر أو أخضر أو أي لون.

وأضاف منصور: نادي الزمالك محترم ولن يسمح لأي شخص أن يدخل النادي ومظهره غير محترم.

وتباينت آراء الجمهور حول القرارات المتداولة بين مؤيد ومعارض، إذ أيد بعض الأعضاء تلك القرارات، وآخرون رفضوها وسخروا منها.

ورد محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، على ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن ترديد مرتضى منصور ألفاظا خادشة للحياء، خلال حديثه في إذاعة النادي، حيث أكد أن كلام رئيس الزمالك تم تحريفه تمامًا، وما تم تداوله عن ألفاظ خادشة غير صحيح.

وأردف العسال بأنه لا يريد أن يكون هناك فصل للأعضاء يوميًا بسبب مخالفات ووقائع الاعتداء من جانب بعض الشباب، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وأضاف المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن المستشار مرتضى منصور طلب مراعاة الجميع لملابسهم وعدم الظهور بملابس فيها إثارة للشباب.

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