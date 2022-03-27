مران الأهلي.. مشاركة هاني وبيرسي تاو.. وكوكا يبدأ الجري حول الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش، بعد ‏انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة المريخ السوداني التي أقيمت على استاد ‏الأهلي ‏we السلام في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال ‏إفريقيا، بهدف حسم تأهله إلى دور الثمانية.

وتواجد لاعبو الأهلي في الجيم قبل انطلاق المران على ملعب التتش، قبل أن يعقد المدرب بيتسو موسيماني محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ‏ملعب التتش قبل بداية المران للحديث.

وبدأ اللاعب أحمد نبيل كوكا، مرحلة جديدة في ‏برنامجه التأهيل بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل ‏صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وشارك الثنائي محمد هاني وبيرسي تاو، في التدريبات ‏الجماعية، بعدما تعافى الأول من إصابته في العضلة الضامة وانتهائه من البرنامج ‏التأهيلي الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الماضية، بينما تعافى الجنوب أفريقي من كدمة في الركبة تعرض لها ‏خلال مباراة المريخ السوداني.‏

وخاض ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

وشهد مران الأهلي، غياب عدد من اللاعبين الدوليين المنضمون إلى المنتخبات الوطنية في الأجندة الدولية ‏الجارية، التي يخوض خلالها بعض المنتخبات الجولة الأخيرة والحاسمه للتأهل إلى كأس العالم ‏‏2022 في قطر.‏