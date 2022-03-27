مران الأهلي.. مشاركة هاني وبيرسي تاو.. وكوكا يبدأ الجري حول الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة المريخ السوداني التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بهدف حسم تأهله إلى دور الثمانية.
وتواجد لاعبو الأهلي في الجيم قبل انطلاق المران على ملعب التتش، قبل أن يعقد المدرب بيتسو موسيماني محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل بداية المران للحديث.
وبدأ اللاعب أحمد نبيل كوكا، مرحلة جديدة في برنامجه التأهيل بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وشارك الثنائي محمد هاني وبيرسي تاو، في التدريبات الجماعية، بعدما تعافى الأول من إصابته في العضلة الضامة وانتهائه من البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الماضية، بينما تعافى الجنوب أفريقي من كدمة في الركبة تعرض لها خلال مباراة المريخ السوداني.
وخاض ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.
وشهد مران الأهلي، غياب عدد من اللاعبين الدوليين المنضمون إلى المنتخبات الوطنية في الأجندة الدولية الجارية، التي يخوض خلالها بعض المنتخبات الجولة الأخيرة والحاسمه للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.