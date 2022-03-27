مران الزمالك.. تواجد الونش.. انتظام شيكابالا وحفني.. وجلسة فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين بحضور جهازه المعاون قبل انطلاق تدريب اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة ومنحهم بعض التعليمات الفنية، كما شرح لهم خطة تدريب اليوم استعدادا للقاء ساجرادا المقبل.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد باستاد عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة لمدة يومين.

وقام الجهاز الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال تدريب اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة لخوض تقسيمة قوية.

وتولى البرتغالي فيريرا قيادة التقسيمة برفقة جهازه المعاون وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، في تدريب اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتماثل شيكابالا للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في عضلة السمانة وشارك في التدريبات بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وفي نفس الوقت شارك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق في مران اليوم بصورة طبيعية بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي.

وتواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، في مقر القلعة البيضاء اليوم الأحد ولم يشارك في التدريب الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك على عقد جلسة مع اللاعب على هامش التدريب أشاد خلالها الثنائي بمستوى "الونش" مع المنتخب في مباراة السنغال في ذهاب الدور الحاسم بالتصفيات المؤهلة للمونديال.