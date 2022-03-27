الامارات | رئيس الاتحاد السعودي: رينار سيقود المنتخب في مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السعودي: رينار سيقود المنتخب في مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل استمرار المدرب الفرنسي هيرفيه رينار على رأس المنتخب "الأخضر" بعد تأهله إلى مونديال قطر 2022. وقال المسحل في تصريح لوكالة (فرانس برس) إن "رينار سيقود المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، وذلك بحسب عقده الذي ينص على قيادته للمنتخب في المونديال في حال تأهل المنتخب السعودي".

وأضاف أن "هذا أمر طبيعي بعد نجاح المدرب الفرنسي في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل إلى المونديال بعد تصفيات صعبة قدم خلالها المنتخب نتائج قوية تحت إشرافه وحسم التأهل قبل آخر مباراتين له". وضمنت السعودية بلوغ كأس العالم في كرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، قبل تعادلها الخميس مع الصين 1-1 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية، وذلك لفوز منتخب اليابان المتأهل أيضاً للنهائيات على مضيفته أستراليا 2-صفر.

وعن تقييمه لمسيرة رينار مع "الأخضر" خلال الفترة الماضية، أكد المسحل أن "المتابع لمسيرة الأخضر مع رينارد يلحظ ثباتاً في العناصر التي خاض بها المنتخب مبارياته في التصفيات، وهذا الثبات ساهم في تحقيق المنتخب لـ12 انتصاراً من 17 مباراة خضناها في التصفيات حتى الآن، في مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة كانت على أرض اليابان".

وأضاف "سجلنا 33 هدفاً وتلقت شباكنا 10 أهداف فقط، وكلها أرقام نرى أنها ايجابية، إضافة إلى ارتفاع تصنيف المنتخب من المركز 70 وحتى 53 حالياً، ودخلنا قائمة الـ50 لشهرين متتاليين في أكتوبر ونوفمبر 2021، وسنعمل سوياً لتجهيز برنامج إعدادي من أجل الظهور بالصورة المشرفة في المونديال".

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