رئيس اتحاد الكرة السعودي يؤكد أن رينارد سيقود المنتخب في مونديال 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل استمرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على رأس المنتخب "الأخضر" بعد تأهله إلى مونديال قطر 2022.



وقال المسحل في تصريح لوكالة فرانس برس إن "رينارد سيقود المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، وذلك بحسب عقده الذي ينص على قيادته للمنتخب في المونديال في حال تأهل المنتخب السعودي".

وأضاف أن "هذا أمر طبيعي بعد نجاح المدرب الفرنسي في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل إلى المونديال بعد تصفيات صعبة قدم خلالها المنتخب نتائج قوية تحت إشرافه وحسم التأهل قبل آخر مباراتين له".

وضمنت السعودية بلوغ كأس العالم في كرة القدم للمرة السادسة في تاريخها، قبل تعادلها الخميس مع الصين 1-1 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية، وذلك لفوز منتخب اليابان المتأهل أيضاً للنهائيات على مضيفته أستراليا 2-صفر.

وعن تقييمه لمسيرة رينارد مع "الأخضر" خلال الفترة الماضية، أكد المسحل أن "المتابع لمسيرة الأخضر مع رينارد يلحظ ثباتاً في العناصر التي خاض بها المنتخب مبارياته في التصفيات، وهذا الثبات ساهم في تحقيق المنتخب لـ12 انتصاراً من 17 مباراة خضناها في التصفيات حتى الآن، في مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة كانت على أرض اليابان".