صحيفة إسبانية: برشلونة سيفعل كل ما في وسعه لضم محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة سيقاتل من أجل التعاقد مع قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال خافي ميجيل، الصحفي بجريدة "آس" الإسبانية، إن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وضع صلاح، وضع كخطة بديلة لضمه حال عدم تمكنه من التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، إن المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، أعطى الأولوية لضم هالاند عندما يتعلق الأمر بتعزيز هجوم برشلونة للموسم المقبل، ومع ذلك ترى الإدارة أن الأمر بات صعبا بسبب الطلبات المالية العالية التي يطلبها والد اللاعب ألف أنجي، ووكيله مينو رايولا، حيث يطالبان بإجمالي 100 مليون يورو مناصفة بينهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”لابورتا أوضح بشكل واضح لتشافي، في لقاء عقده هذا الأسبوع مع المدرب، أن الظروف الحالية للتعامل مع التعاقد مع هالاند لا يمكن تحملها على الإطلاق بالنسبة للنادي الكتالوني، بسبب عمولات النقل العالية جدًا التي تتطلبها بيئته“.

وأضافت أنه في حالة سقوط فكرة ضم الدولي النرويجي، "سيعمل برشلونة كل ما في وسعه لجلب الدولي المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده في غضون عام، ويرفض حتى الآن تجديد تعاقده".

وأكدت الصحيفة أن تشافي يرى في محمد صلاح "القطعة المثالية التي تناسب هجوم برشلونة الجديد، نظرًا لتعدد مهامه في الملعب، وقدرته على تسجيل الأهداف، وسرعته، وخبرته، وعمله تحت الضغوط“.

وشددت على أن ”عملية ضم صلاح تحظى أيضًا بموافقة إدارة برشلونة نظرًا لأن مبلغها النهائي أقل بكثير من رقم هالاند، حيث إن أرقام الانتقالات، خاصة العمولات، ستكون أقل بكثير“.

ويتبقى في تعاقد محمد صلاح مع نادي ليفربول موسم آخر بخلاف الموسم الحالي، وهو الأمر الذي جعله مثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه الصيف القادم.

ويتقاضى صلاح راتباً أسبوعياً لا يزيد عن 200 ألف جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب طلب مضاعفة أجره على الأقل، للتوقيع على عقد جديد، وهو ما ترفضه إدارة ناديه.

يشار إلى أن صلاح نجح في تسجيل 153 هدفًا في 239 مباراة خاضها مع ليفربول منذ انضمامه للفريق قادمًا من روما في 2017.

وكان صلاح قد نجح في تسجيل 20 هدفا هذا الموسم، يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه ساديو ماني ودييغو جوتا زميليه في ليفربول، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.