بالفيديو.. قبل المعركة مع الأسود.. ماذا فعل منتخب مصر في مواجهاته الفاصلة المؤهلة للمونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء في المباراة التي ستقام في داكار، بإياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب المصري حقق الفوز على نظيره السنغالي، بهدف دون رد، لينتظر الجميع المباراة النهائية لحسم المتأهل لكأس العالم.

وأصبح أمام منتخب المصري فقط تحقيق نتيجة إيجابية في السنغال لحسم تأهله إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ، والثانية على التوالي.

ويرصد الخليج 365 كيف كانت نتائج مصر في المباريات الفاصلة للتأهل للمونديال عبر التاريخ

كأس العالم 1978 الأرجنتين

كانت المباراة الفاصلة في تونس، وكان منتخب مصر لديه 4 نقاط، فيما كان رصيد نسور قرطاج 3 نقاط، وكان يحتاج الفراعنة للتعادل على أقل تقدير لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

تلقى المنتخب المصري الهزيمة أمام نظيره التونسي بنتيجة 4-1، ليصل نسور قرطاج للنقطة الخامسة ليتأهل رسميًا إلى كأس العالم بالأرجنتين.

كأس العالم 1990 إيطاليا

استطاع منتخب مصر تصدر مجموعته ليتأهل رسميًا للمباراة الفاصلة والمؤهلة لكأس العالم 1990، لتسفر القرعة عن مواجهة منتخب الجزائر.

خرج منتخب مصر من مباراة الذهاب التي إقيمت في الجزائر بالتعادل السلبي، ليؤجل الحسم في مباراة الإياب بالقاهرة.

لم يحتاج المنتخب المصري سوى 4 دقائق ليهز شباك منتخب الجزائر، عن طريق حسام حسن الذي سجل هدف الفوز والتأهل رسميًا لنهائيات كأس العالم 90 بإيطاليا للمرة الثانية في تاريخ مصر.

كأس العالم 2002 كوريا واليابان

كانت مهمة مستحيلة لتأهل منتخب مصر إلى المونديال، بعد الوصول إلى المباراة الأخيرة في دور المجموعات بمواجهة الفراعنة لمنتخب الجزائر في مدينة عنابة، ومواجهة خارج الأرض للسنغال أمام ناميبيا.

كان يمتلك منتخب مصر 12 نقطة بفارق أهداف 9، ويمتلك السنغال 12 نقطة بفارق أهداف 7، استطاع منتخب أسود التيرانجا الفوز على ناميبيا بخماسية نظيفة ليتعقد موقف الفراعنة وأصبح لابديل عن الفوز في الجزائر وبفارق 3 أهداف على الأقل، وبسبب ذلك أصبحت المهمة مستحيلة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، ويتأهل منتخب السنغال رسميًا لكأس العالم.

كأس العالم 2010 جنوب أفريقيا

تعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر في عدد النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة بالإضافة إلى المواجهات المباشرة، ليلجأ المنتخبين إلى المباراة الفاصلة في السودان كونها بلد محايدة.

المباراة الشهرة الفاصلة بين منتخبي مصر والجزائر والتي إقيمت في السودان، انتهت بفوز محاربو الصحراء بهدف دون رد والتأهل رسميًا إلى المونديال على حساب الفراعنة.

كأس العالم 2014 البرازيل

وصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية والمؤهلة لكأس العالم، لتسفر القرعة عن مواجهة منتخب غانا.

في غانا نجح المضيف في الفوز على منتخب مصر في المباراة الشهيرة التي انتهت 6-1، لينتهي حلم التأهل للمونديال قبل مباراة الإياب في ستاد القاهرة التي انتهت بفوز الفراعنة 2-1.