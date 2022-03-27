"اللعب للأهلي حكمة إلهية".. سيد عبد الحفيظ يكشف رسالته للاعبين الصغار

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إنه يحرص على توجيه رسالة للاعبين الصغار في ناديه من أجل وضعهم أمام مسئولياتهم ومساعدتهم في بداية طريقهم .

وحل عبد الحفيظ ضيفاً على جامعة بني سويف في ندوة عن مواجهة التعصب الرياضي بحضور الطلاب وقيادات الجامعة.

وكشف عبد الحفيظ رسالته للاعبي فريقه في حضور مراسل الخليج 365 " بقول للعيبة الكرة الصغيرة اللى بتيجي الأهلي ربنا ليه حكمة،90% أو 95% من أسر لعيبة الكرة بتكون متوسطة وأقل من المتوسطة".

وأكمل عبد الحفيظ رسالته " تفكير اللاعب وعقليته وإدارته لأموره بتبقي مسئولية لأنه مش مسئول عن نفسه بس، بيبقى وراه والده ووالدته وأخواته اللي متعشمين فيه ".

وأوضح" لو تفكيره إيجابي بيغير من حياة الناس ديه ولو تفكيره سلبي هيضر نفسه والناس اللي وراه ".

وأنهى " هذه الرسالة أنقلها إلى الطلاب كل واحد في مجاله وتخصصه ، خلي تفكيركم إيجابي بلاش التفكير السلبي، لأنكم كده بتغيروا حياة اللى حواليكم ".