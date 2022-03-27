جمال علام: لاعبو المنتخب تعاهدوا على الفوز في السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر للجماهير المصرية التي حرصت على مساندة ودعم منتخب مصر أمام السنغال مساء الجمعة الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال جمال علام في تصريحات صحفية على هامش حضوره مران المنتخب الصباحي اليوم الأحد: "أعتبر هذه الجماهير الوفية اللاعب رقم واحد والسبب الرئيسي في الفوز الذي تحقق في إستاد القاهرة بهدف نظيف".

وأضاف: "نعرف أن هناك نوع من الضيق لدى الصحفيين والإعلاميين من غلق معسكر المنتخب بصورة مشددة، لكن هناك أمل وحلم نسعى له جميعا لرفع علم مصر في المونديال".

وتابع: "كل اللاعبين لديهم إصرار على تحقيق الفوز في السنغال والعودة من داكار ببطاقة التأهل لكأس العالم من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم بمشيئة الله".

ويترأس جمال علام بعثة المنتخب الوطني المسافرة إلى داكار لمواجهة المنتخب السنغالي في مباراة الإياب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 بعد غد الثلاثاء.

وتتوجه بعثة منتخب مصر إلى داكار في الرابعة عصر اليوم الأحد على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق حوالي 8 ساعات.

يُذكر أن التعادل سيكفي منتخب مصر للتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ الفراعنة.