تقارير إسبانية: صلاح الخيار البديل لبرشلونة في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يضع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند كأولوية لتعزيز هجوم الفريق في الموسم المقبل، لكن المطالبات الاقتصادية العالية للصفقة قد تفتح الباب للسعي نحو ضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، الأحد، فإن احتمالية تعاقد برشلونة مع هالاند تراجعت في الأيام الأخيرة بسبب مطالبات كل من وكيله، مينو رايولا، ووالد اللاعب، ألف إنجي هالاند، بالحصول على إجمالي 100 مليون يورو كعمولات.

وقالت الصحيفة إن خوان لابورتا رئيس برشلونة أوضح لتشافي هيرنانديز مدرب الفريق في جلسة جمعت بينهما هذا الأسبوع أن الظروف الحالية للتعامل مع صفقة التعاقد مع هالاند لا يمكن تحملها على الإطلاق بالنسبة للنادي الكتالوني.

وأضافت أن ذلك ليس بسبب سعر التعاقد مع هالاند الذي يقدر بحوالي 75 مليون يورو، أو بسبب الراتب السنوي للاعب النرويجي، حوالي 17 مليون يورو كل موسم، ولكن بسبب العمولات العالية للصفقة التي تطلبها بيئة اللاعب.

وأشارت إلى أن لابورتا أكد لتشافي أنه إذا لم تخفض بيئة اللاعب مطالبها المالية فسيكون من المستحيل ضم هالاند، خاصةً مع وجود منافسة على ضمه مع أندية أخرى مستعدة لذلك مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من كل شيء، طلب تشافي من لابورتا مزيدًا من الوقت، في انتظار تطور في السيناريو من قبل هالاند الذي قد ينتهي به الأمر إلى إعطاء الأولوية لسعادته الرياضية ومشروعه في المستقبل بدلا من الأموال.

وأوضحت "آس" أنه إذا أصبح ضم هالاند مستحيلا، سيفعل برشلونة كل ما في وسعه للتعاقد مع محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في غضون عام ويواصل تأخير التجديد، بعدما انهارت المفاوضات بين الطرفين منذ ديسمبر الماضي.

ولفتت إلى أن صلاح محل تقدير في الأمانة الفنية لبرشلونة، ويعتبره المدرب تشافي القطعة المثالية التي تناسب هجوم البارسا الجديد نظرا لتعدد استخداماته في الخط الأمامي، وقدرته على تسجيل الأهداف وسرعته وخبرته وعمله تحت ضغط.

وأكدت الصحيفة أن صفقة صلاح تحظى أيضا بموافقة إدارة برشلونة خاصةً أن المبلغ النهائي للصفقة أقل بكثير من صفقة هالاند، رغم أن الراتب سيكون متشابه (17 مليون يورو سنويا)، لكنها ستكلف النادي أقل بما يقرب من 100 مليون يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت صحيفة "آس" أن صلاح ليس لديه مكون النجم الكلي الذي يتمتع به هالاند، ولكن دور النجم المصري يكون من أجل الفريق ويضحى بنفسه ويعمل أكثر من غيره، لذلك فهو يتكيف مع احتياجات بناء فريق يفكر في الكتلة وليس لإرضاء نجم بعينه.

وأتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ يأتي كخيار ثالث لتعزيز هجوم برشلونة إذا فشلت محاولات ضم هالاند وصلاح، لكن صاحب الـ34 عاما سيجبر النادي الكتالوني على توقيع عقد قصير الأجل معه لمدة عامين بالإضافة لعام اختياري.