بعد عودته للمنتخب.. إريكسن: أصبحت لاعب كرة قدم مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

لم يخف الدنماركي كريستيان إريكسن سعادته بعد تسجيله هدفا في أول ظهور له منذ فترة بعيدة مع منتخب بلاده، وذلك رغم خسارة بلاده أمام هولندا 2 /4 مساء السبت في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما.

وأكد إريكسن أنه "شعر بأنه أصبح لاعب كرة قدم مرة أخرى".

وبعد دقيقتين فقط من مشاركته كبديل أمام هولندا سجل إريكسن الهدف الثاني للمنتخب الدنماركي، في أول ظهور له منذ 287 يوما.

وكان بمقدور إريكسن أن يحرز هدفا ثانيا لكن تسديدته ارتطمت بالهيكل الخارجي للمرمى.

وقال إريكسن لشبكة "ان او اس" الهولندية "شعرت بأنني لاعب كرة قدم مرة أخرى، لقد غبت عن الساحة الدولية منذ فترة طويلة".

وأضاف "سعيد للغاية بالعودة، وأيضا بالتسجيل، هذا يمنحني شعورا رائعا، كنت أتطلع لهذا الأمر".

وتلقى إريكسن النجم السابق لتوتنهام الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي استقبالا حافلا في الملعب الذي صنع من خلاله أسمه، بعد أن قضى خمسة أعوام في صفوف أياكس أمستردام.

وأوضح إريكسن "من الرائع أنني نجحت في التسجيل لكن كان بمقدوري تسجيل هدفين ، من المؤسف أن الكرة لم تسكن الشباك".

وأشار "قضيت أعواما رائعة هنا وأتذكر مكان المرمى هنا في ملعب يوهان كرويف أرينا".

وعاد إريكسن لقائمة المنتخب الدنماركي خلال المباراتين الوديتين أمام هولندا ثم صربيا وذلك بعد تسعة أشهر من تعرضه لسكتة قلبية خلال إحدى مباريات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي أقيمت في 2021 .

وغاب إريكسن /30 عاما/ عن الوعي لمدة خمس دقائق إثر تعرضه لتوقف القلب خلال مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي في حزيران/يونيو الماضي، لكنه تلقى العلاج وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو ما مكنه من مواصلة مسيرته كلاعب.

وانضم إريكسن لنادي برينتفورد في كانون الثاني/يناير الماضي وخاض منذ ذلك الوقت ثلاث مباريات، حيث لعب طوال 90 دقيقة لمباراتين متتاليتين كما شارك في المباراة التي فاز فيها الفريق على بيرنلي 2 / صفر في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هذا كافيا لإقناع كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي بإعادته إلى قائمة المنتخب أمام هولندا وكذلك أمام صربيا بعد غد الثلاثاء.